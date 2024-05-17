Düşük faizli kredi arayanlara iyi haber var! Ayda 5681 ile ödeme ile krediniz hazır

Nisan ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yüzde 50 faiz oranını değiştirmemesinin ardından piyasalar Mayıs ayında faiz kararı almaya başladı.

23 Mayıs'ta açıklanacak faiz kararına kadar geri sayım devam ediyor. 50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisinden yararlanan ve on iki ay geri ödeme süresine sahip bir kişinin aylık ödemeleri için çeşitli faiz oranları kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

İhtiyaç Kredi Hesaplaması

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, 12 ay vadeli 500.000 TL çeken bir kişinin ödemesi gereken aylık tutar aşağıdaki gibidir:

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi için %3,94 faiz oranı kullanılırsa, aylık ödeme 5.680 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %3,99 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 5.701 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %4,09 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 5743 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %4,59 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 5953 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %4,75 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 6021 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %4,89 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 6081 TL'dir.

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50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %4,94 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 6103 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %4,99 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 6124 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi %5,99 faiz oranıyla alındığında, aylık ödeme 6.562 TL'dir.

50.000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi için hesaplamalar, 12 ay vadeli alınması durumunda aylık ödeme tutarı 5.680 TL'den başlar. Bununla birlikte, bankadan güncel faiz oranları hakkında sorular geliyor. Faiz oranları ödeme ve kredi tutarı nedeniyle değişse de bankalar mayıs ayında da önceki aylarda olduğu gibi yeni müşterilere çeşitli fırsatlar sunmaya devam etti. Bankanın resmi web sitesi, bu alandaki en son fırsatlarla ilgili ayrıntıları içerir.