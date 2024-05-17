Hastaneye gidecekler dikkat! MHRS’den böyle randevu almalısınız

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde yeni düzenlemeler yapıldı. Alınan kararların ardından randevuyu onaylaması gerekecek. Randevularına katılmayanların randevuları iptal edilecektir.

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Hastaneye gidecekler dikkat! MHRS’den böyle randevu almalısınız

Merkezi Hekim Randevu Sisteminin yeni kararları hakkında hastane randevusu alanları bilgilendiriyoruz. Randevularını artık onaylamayanların randevuları iptal edilecektir. Bu nedenle, randevunuzu aldıktan sonra Merkezi Hekim Randevu Sistemini kullanarak randevunuzu onaylamanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde randevunuz geçersiz kalabilir. Sağlık hizmetlerinden aksaksız yararlanabilmeniz için bu uyarıyı dikkate almanız çok önemlidir.

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Merkezi Hekim Randevu Sisteminden hastane randevuları alan kişilere önemli bir uyarı gönderildi. Randevularını onaylamayanların randevuları iptal edilecektir. Bu nedenle, randevu alan herkes sisteme girerek randevusunu onaylamalıdır. Başka bir durumda randevuları maalesef geçersiz sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmak için randevularınızı onaylamayı unutmayın. Hastane randevuları alan kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde yapılan son değişikliklere göre artık randevularını onaylamaları gerekmektedir. Randevularının onaylanmadığı kişilerin randevuları iptal edilecektir. Bu nedenle hastane randevusu alanları, randevularınızı zamanında onaylamanızı tavsiye ediyor. Aksi halde tedavi ve muayene sürecinizde sorunlar ortaya çıkabilir.

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