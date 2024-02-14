Dikkat o tarihte doktora gitmeyin! Doktorlar iş bırakma eylemi yapacak

Hekimsen Sendikası, "Beyaz Reform" adlı düzenlemelerin yetersiz olması ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı çeşitli sorunlar nedeniyle 14 ve 16 Şubat 2024'te iş bırakma eylemi yapmaya karar verdi.

YAYINLAMA
Google News
Dikkat o tarihte doktora gitmeyin! Doktorlar iş bırakma eylemi yapacak

Sendika yetkilileri, sağlık sektöründe ortaya çıkan önemli sorunlara dikkat çekmek için önemli bir girişimde bulundu. Sağlık alanında artan şiddet, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hatalı uygulamaların görmezden gelinmesi, uzun süredir çözüme kavuşturulmayan sorunlardan bazılarıydı.

Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? diye merak edenlere E-devlet'ten bomba özellik!Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? diye merak edenlere E-devlet'ten bomba özellik!

Seçim öncesi emekliye müjde! 4 bin lira seyyanen artışı ve ek ikramiye geliyorSeçim öncesi emekliye müjde! 4 bin lira seyyanen artışı ve ek ikramiye geliyor

Emeklileri heyecanlandıran Bayram ikramiyesi rakamı! İşte masadaki dört formülEmeklileri heyecanlandıran Bayram ikramiyesi rakamı! İşte masadaki dört formül


16 Şubat'ta Türkiye Genelinde İşi Bırakacaklar

Özellikle, hekimlerin yasal haklarının mobbing taktikleriyle ellerinden alınmaya çalışılmasıyla ilgili bir yasa tasarısına tepki gösterildi. Bu nedenle, 16 Şubat 2024'te geniş bir iş bırakma eylemi planlandı.

Reçete Yazılmıyor

Eylem, acil servislerde reçete yazılmayacağını ve sağlık kuruluşlarında basın açıklaması yapılmayacağını bildirdi. İş bırakma eyleminin tüm Türkiye'de yapılacağı ve aile sağlığı merkezlerinin de bu eyleme destek vereceği belirtildi. Hekimsen Sendikası, bu eylemin sağlık sistemindeki yanlış uygulamalara ve eksikliklere dikkat çekmek için yapıldığını vurguladı ve sağlık çalışanlarının haklarını savunmak adına kararlı olduklarını açıkladı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!
Uzmanlardan korkutan açıklama: Sigara kullanmayan pasif içicinin karbonmonoksit oranı tiryakiden fazla çıktı!
Dikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımı
Dikkat! Türk erkekleri, ölümde dünya ikincisi… Sebebi tütün kullanımı
Uzman doktor söyledi: "Rastgele kullanmayın, öksürük şurubu yaramıyor"
Uzman doktor söyledi: "Rastgele kullanmayın, öksürük şurubu yaramıyor"
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir yenilik! Gamma knife ünitesi törenle açıldı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir yenilik! Gamma knife ünitesi törenle açıldı
Son Haberler
Evlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacak
Evlilik kredisinde yaş sınırı belli oldu! O tarihte başvurular alınacak
Tosuncuk davasında yeni karar: Bakın hangi isim tahliye oldu? Sıra ona da gelecek mi?
Tosuncuk davasında yeni karar: Bakın hangi isim tahliye oldu? Sıra ona da gelecek mi?
Pendik Kaymakamlığı büyük vefa örneği göstererek şehit annesinin evinin çatısını onardı
Pendik Kaymakamlığı büyük vefa örneği göstererek şehit annesinin evinin çatısını onardı
Dikkat o tarihte doktora gitmeyin! Doktorlar iş bırakma eylemi yapacak
Dikkat o tarihte doktora gitmeyin! Doktorlar iş bırakma eylemi yapacak
Elektronik sigara özellikle gençleri tehdit ediyor! Sigara içme oranının 10 katına ulaştı!
Elektronik sigara özellikle gençleri tehdit ediyor! Sigara içme oranının 10 katına ulaştı!
Uzmanlardan önemli uyarı! El ve ayaklardaki bu değişimlere dikkat!
Uzmanlardan önemli uyarı! El ve ayaklardaki bu değişimlere dikkat!
Çok Okunanlar
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
İstanbul'da son seçim anketi yayınlandı, DEM ve Yeniden Refah aday çıkardıktan sonra Kurum mu İmamoğlu mu önde?
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden çok kritik uyarılar! Kar ve Aşırı yağmura dikkat! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba hava durumu
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Erzincan’daki heyelandaki son durum: Bakanlık, Fırat Nehri hakkında açıklama yaptı…
Küçükçekmece'deki saldırı ilgili yeni gelişme! 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'deki saldırı ilgili yeni gelişme! 22 şüpheli adliyeye sevk edildi
Uzmanından, reflü şikâyetini 30 dakikada bitiren tedavi!
Uzmanından, reflü şikâyetini 30 dakikada bitiren tedavi!
Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, “X hastalığı, en ölümcül 11 virüs salgınına karşı geliştirilen bir proje”
Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, “X hastalığı, en ölümcül 11 virüs salgınına karşı geliştirilen bir proje”
Yorumlananlar
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"