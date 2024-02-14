Dikkat o tarihte doktora gitmeyin! Doktorlar iş bırakma eylemi yapacak

Sendika yetkilileri, sağlık sektöründe ortaya çıkan önemli sorunlara dikkat çekmek için önemli bir girişimde bulundu. Sağlık alanında artan şiddet, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hatalı uygulamaların görmezden gelinmesi, uzun süredir çözüme kavuşturulmayan sorunlardan bazılarıydı.

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16 Şubat'ta Türkiye Genelinde İşi Bırakacaklar



Özellikle, hekimlerin yasal haklarının mobbing taktikleriyle ellerinden alınmaya çalışılmasıyla ilgili bir yasa tasarısına tepki gösterildi. Bu nedenle, 16 Şubat 2024'te geniş bir iş bırakma eylemi planlandı.



Reçete Yazılmıyor



Eylem, acil servislerde reçete yazılmayacağını ve sağlık kuruluşlarında basın açıklaması yapılmayacağını bildirdi. İş bırakma eyleminin tüm Türkiye'de yapılacağı ve aile sağlığı merkezlerinin de bu eyleme destek vereceği belirtildi. Hekimsen Sendikası, bu eylemin sağlık sistemindeki yanlış uygulamalara ve eksikliklere dikkat çekmek için yapıldığını vurguladı ve sağlık çalışanlarının haklarını savunmak adına kararlı olduklarını açıkladı.