Seçim öncesi emekliye müjde! 4 bin lira seyyanen artışı ve ek ikramiye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılını emekliler yılı ilan etmesi ve 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmesi, sözlerinin doğru olduğunu gösteren zamlar da artmaya başlandı. Ancak enflasyon rakamlarının yükseldiği şu günlerde asgari ücretin bile 17.002 TL olması bekleniyor.

Bunun ardından emekli maaşı da zamlanacak. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, emekliye ek zam yapılacak ve yaklaşık iki ay sonraki seçimlerden önce duyurulacak. Emeklilerde seyyanen bir zam beklentisi varken, emekliye ek bir zammın uygulanması bekleniyor mu? Ek olarak, emekliye ara zam yapılacak mı? Sorusuna yanıt aranıyor.

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Ankara kulislerini ayağa kaldıracak yeni iddialar ortaya çıkıyor: seçim öncesinde emekliye zam müjdesi verilecek.

Aralık ayında asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasının ardından emekli maaşı da asgari ücrete eşitlenmesi talep edildi. Bununla birlikte, alınan kararlar ve açıklanan zam oranı nedeniyle 6 milyon emeklinin maaşı hala 10.000 lirada kaldı. Bununla birlikte, emeklilerde seyyanen beklentiler giderek artıyor. Ek olarak, emekliye seyyanen bir zam yapılacak mı?

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Bağ-kur emeklileri ve SSK emeklileri, memur maaş zammı oranında zamlı maaşları almaya başladı. Bununla birlikte, kulislerde dolaşan söylentiler sonrasında emekli yeniden heyecanlanmaya başlandı. En düşük emekli maaşının açlık sınırı altında kalması durumunda, talepler asgari ücrete eşitlenmesi veya açlık sınırının üzerine çıkarılması yönündedir. Yeni yıl zammı ile karşılanmayan bu talebin, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Seçimden 20 Gün Önce Zam

Haber kanallarında geçen hafta, milyonlarca emekliye 10 Mart tarihinde, yani 31 Mart seçimlerinden 20 gün önce yeni bir müjde verileceği söylendi. Emeklinin maaşı açlık sınırının altında kalmaması için seyyanen 4.000 TL zam yapılabileceği tahmin ediliyor.

Bayram İkramiyelerine Zam

Emekli maaşı ve senede iki kez dini bayramlarda verilen bayram ikramiyeleri yükseltilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 2000 lira olan ikramiyelerin 3.000 liraya yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tutarının yükseltilebileceği tahminleri de var. Detaylar ise Mart ayının ikinci haftasında açıklanacak.