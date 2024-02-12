Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? diye merak edenlere E-devlet'ten bomba özellik!

e-Devlet portalı, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Siteye, emekli adayları için yeni özellik eklendi. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılar, yapacakları basit bir işlemle emekli olunca alacakları olası maaşı artık e-Devlet'ten de öğrenebilecek.

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Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? diye merak edenlere E-devlet'ten bomba özellik!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet'e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.

Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? E-devlet'ten sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet'ten hesaplamayı yapmak oldukça basit. Öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılıyor.

Arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılıyor.

İlk seçenekte çıkan '4A emekli aylık bilgisi hesaplama'ya tıklanıyor.

Gelen ekranlarda istenen bilgiler girildikten sonra alınacak tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler görülebiliyor.

Uygun şartları sağladıktan sonra emekli maaşını öğrenmek artık dakikalarınızı alacak. Kullanıcı dostu uygulama, beğeniyle karşılandı..

Sorgulama esnasında lütfen aşağıdaki maddelere dikkat ediniz!

1. Hesaplanan aylık, SGK sisteminde hali hazırda kayıtlı olan tüm hizmetlerinize göre sisteme giriş yaptığınız tarih esas alınarak hesaplanan yaklaşık bir değerdir.
2. GERÇEK aylığınız, SGK’ya emeklilik talebinde bulunduğunuz tarihte SGK sisteminde kayıtlı tüm hizmetlerinize ilişkin kayıtlar incelendikten sonra tekrar hesaplanır.
3. Bu ekrandan hesaplanmış aylık tutarına ilişkin dokümanlar resmi evrak olarak kullanılamaz.
4. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık hesaplanamaz.
5. 3600 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler ile engellilik/malullük aylığı için aylık hesaplanamaz.
6. Aylık hesaplanırken yaş ve hizmet süreleri ile ilgili hak kazanma kontrolü yapılmadığından aylığın hesaplanması aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.

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