Devlet Bahçeli, af edilen paşalar hakkında konuştu: “Ben olsam çıkarmazdım”

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Kızılcıhamam’daydı. Bahçeli, bir otelde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

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MHP Genel Başkanı, burada gazetecilerle de bir araya geldi ve sohbet gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, 28 Şubat davasında tahliye edilen paşalar hakkında çarpıcı açıklama yaptı.

ÇETİN DOĞAN’I BIRAKMAZDIM

Geçtiğimiz günlerde 28 Şubat davasıyla ilgili paşaların tahliyesine karar verilmişti. Bu büyük süprizin ardından Devlet Bahçeli’den ilk yorum geldi;

“28 Şubat olayları özellikle AK Parti ve ona gönül vermiş insanları üzen bir olay olmuştur. Aradan yıllar geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar vermiştir. Bunu çok iyi anlamak lazımdır. Atılan bu adımın ne gibi bir mana taşıdığını iyi değerlendirmek gerekir. Cezaevinden çıkan Çetin Doğan'ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan, sen orada yoksun' diye geri içeri alırdım.

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Genelde cezaevinde uzun yıllar kalan ve hayatını devam ettirebilecek şartlara çok uzak kalmış birçok insan var. Eğer Türkiye'de hayatı koruma, zor şartlarda hayatı iyiye idame ettirebilecek imkanlardan yoksun olan insanlar afla değil Cumhurbaşkanı'nın vicdani ve insani yaklaşımıyla dışarıya çıkartılıp normal hayatta ailelerinin yanında, ömürlerinin sonlarına doğru huzurlu bir hayat yaşamasını temin etmesinde yarar vardır.”

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