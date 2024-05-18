Yapıkredi kurban bayramı öncesi desteği açıkladı! 1200 lira destek ödemesi yapılacak

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanlık fiyatları ve diğer mallar üzerindeki zamlar nedeniyle kurbanlık alımı konusunda çekinceli davranan vatandaşlar için çok sayıda kampanya açıklanmaya başlandı. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında, World kart kullanıcıları kurbanlık alışverişlerinde belirli şartlar altında 1.200 TL'ye varan ekstre indiriminden yararlanabilecekler ve ayrıca bayram alışverişlerinde destek alabilecekler. Kampanya kapsamında, CarrefourSA'da yapılan alışverişlerde 1200 TL'ye varan bir indirim uygulanacak.

Vakıfbank 20 maaşa kadar kredi veriyor! Hemen başvuru yapın

Acun Ilıcalı safını belli etti! Ali Koç, Aziz Yıldırım savaşını kim kazanacak

Düşük faizli kredi arayanlara iyi haber var! Ayda 5681 ile ödeme ile krediniz hazır

CarrefourSA'dan yapılan kurban alışverişlerinde söz konusu indirim geçerli olacaktır. Ancak, 16 Mayıs'ta başlayan kampanya 15 Haziran 2024'te sona erecektir. Chippin ile yapılan işlemlerde 1000 TL'ye ek olarak 200 TL ekstre indirimi sağlanacağı belirtildi. Mağazada yapacağınız alışverişlerde 6 taksit seçeneği de olacaktır, ancak bu sadece kurban kolisi alışverişlerinde geçerli olacaktır. Kampanya, koli dışında başka bir ürün içeren satın alımları kapsamaz. Bununla birlikte, özel bayram alışverişi yapmak mümkündür.

Haberin Devamı

Her müşterinin bir kez yararlanabileceği kampanyada, Chippin işlemleri dahil olmak üzere toplamda 1.200 TL indirim kazanılacağı belirtildi. Ancak, kampanyanın CarrefourSA Online Market üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olmayacağı belirtildi.

Kampanyaya katılmak için önce katılım gereklidir. Katılım için World Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Hemen Katıl" butonuna basmak mümkündür. Ayrıca internet bankacılığı aracılığıyla başvurular yapılabilir.