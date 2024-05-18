Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamuda eleman alınmayacak sözlerine yanıt verdi…

Kamuda tasarrufun ardından KPSS’ye çalışan vatandaşlar için açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündem oluşturan haberlerin ardından yanıt verdi…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamuda eleman alınmayacak sözlerine yanıt verdi…

Hafta başında kamuda tasarruf genelgesi yayınlanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek, kamuda alınacak tedbirleri açıklamıştı. Açıklama ile beraber kamuya alımların olmayacağı algısı oluştu.

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Bu algının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı, katıldığı canlı yayında böyle bir şeyin olmayacağını söyledi. Gerekli görüldüğünde alımlar olacağını belirtti.

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KAMUYA ELEMAN ALINMAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TV100’e canlı yayın konuğu olarak katıldı. Gündemde dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, kamuda tasarruf hakkında bazı detaylara da açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı,

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“Kamuya eleman alınmayacak' diye bir şey söz konusu değil. Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek ama bunu aşmayalım istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Kamu hizmetlerini aksatmayacak bir anlayış içinde belli bir dönem için böyle bir sınır getirilmiş oldu.”

YERLİ ARAÇLARIN KULLANILMASI

“Hizmetin getirdiği şeyler yapılacak ama esas ana fikir şu, kurumun bir araç havuzu olsun, ihtiyaç duyanlar oradan bu hizmeti alsınlar. Mesela zırhlı araç kullanması gerekiyor bir makamın, yurt içinde de onun üretimi yok. Dolayısıyla o devam etmek durumunda. 'Zorunlu haller dışında yerli araç kullanılsın' diyoruz. Olabildiğince 'eski araçlar elden çıkartılsın' diyoruz.”

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