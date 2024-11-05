Devlet Bahçeli İmralı çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım!

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

Her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günübirlik siyasi hesap peşinde değiliz. En büyük arzumuz milletimizin her açıdan layık olduğu şekilde temsil edebilmek ve kronik sorunları çözümlerle buluşturmaktır.

Milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedefe ulaşılamaz. Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olamayız. Biz MHP'yiz, biz cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Hepimiz Türk milletiyiz.

Suya yazı yazanlarla vakit kaybedenlerden olmayız.

Yarının sorunlarına da kafa yoruyoruz. Arzumuz kronik ve konjonktürel sorunları çözmek.

"TÜRKİYE DEMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"

Türkiye demekten vazgeçmeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz. Türk milletini bölemezler, heveslerini kursaklarında bırakırız.

Zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır. Bölgesel ve küresel istikrarsızlıklar yaşanacak bir yüzyıldayız. Osmanlı barışı Balkanlar ve Ortadoğu'da adaleti, merhameti kurmuştur.

Haberin Devamı

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Saygı duyulmuştur. Milli beraberlik ve kardeşlik mirasını yağmalamak için kuyruğa girenlere göz yummak akıl kari mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler nereye faaliyet gösteriyor.

"GELECEĞİMİZİ REHİN Mİ BIRAKALIM?"

İçimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çoban başlarını nasıl yoksayalım? Geleceğimizi rehin mi bırakalım? Bağımsızlığımızın çiğnenmesine çalışılmasına sessiz mi kalalım? Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı?

ÖCALAN ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Türkiye Yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı terörün bittiğini söylesin, PKK’nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Ak koyun kara koyun ortaya çıksın. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım.

Devletin bekası için cesur kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır. Mananın yerine boş lafların geçmesine milli geleceğimizi riske atmakla eşdeğerdir. Basiretsiz telkinlere aşırı isteklere kapalı durarak kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz.

Kürtler başka terör örgütü başkadır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımıza. Kürt kardeşlerimizle aramıza kimse giremez.

"DEM PARTİ KARARINI NETLEŞTİRSİN"

DEM Parti kararını netleştirsin. Siyasetle silah arasında gelgitli tutumundan uzaklaşmalı.

PKK'ya nasıl selam saldıklarını unuttuğumuzu mu sanıyorlar? DEM Parti Grubu'nda 57 Öcalan gölgesi var.

TBMM gazidir, Türk milletinin kalbidir. İmralı adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı. Terörist başının TBMM'de DEM Parti grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden bir şey demiyorlar?

"ERDOĞAN BİZE GÖRE TEK SEÇENEKTİR"

Terör sökülüp atılır, enflasyon düşerse, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi doğal değil mi? Erdoğan bir kez daha seçilmeli. Bu kapsamda anayasal düzenleme yapmak gereklidir. Erdoğan, Türkiye için güvencedir, tek seçenektir.

Ceset siyaseti yapanlar, terörle mücadelede Mehmetçikle nöbet tutmaya gitsinler. Ya siz cesetsiniz ya da ruhsuzsunuz. Hedefimiz terör kamburundan kurtulmaktır.

Kaynak: Haber7

Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde gergin dakikalar: Polise taşlı saldırıda bulunan 9 kişi gözaltına alındı!

Esenyurt'ta sular durulmuyor! CHP heyetine polis engeli

LGS için tarih belli oldu! 2025 LGS ne zaman olacak?