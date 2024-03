Deprem uzmanlarından endişe verici açıklama! 7’den büyük deprem her an olabilir! Yenice'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem uzmanlar tarafından değerlendirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, dün Yenice'de meydana gelen depremin, "Tarihsel ve aletsel dönem geçmişlerine baktığımız zaman bu bölge üzerinde 7’den büyük deprem her zaman olma olasılığını taşıyor" dedi.