Samsun'da ahlâk dışı ticaret polisi harekete geçirdi! Çocuk pornosu operasyonunda: 4 gözaltı

Samsun'da siber polisi tarafından tespit edilen ve internet ortamında çocuk pornosu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

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Samsun'da ahlâk dışı ticaret polisi harekete geçirdi! Çocuk pornosu operasyonunda: 4 gözaltı

Samsun'da siber polisi tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da ahlâk dışı ticaret polisi harekete geçirdi! Çocuk pornosu operasyonunda: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Siber polisi, Atakum ve Canik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun'da ahlâk dışı ticaret polisi harekete geçirdi! Çocuk pornosu operasyonunda: 4 gözaltı

Operasyonda Ş.O. (59), M.K. (32), E.O. (36) ve H.S. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.O., E.O. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da ahlâk dışı ticaret polisi harekete geçirdi! Çocuk pornosu operasyonunda: 4 gözaltı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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