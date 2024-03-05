Emekliye ikramiye müjdesi! Bakan açıkladı o tarihte hesapta olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası, Bakan Işıkhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, "Bayram ikramiyesi 3 bin lira." Işıkhan, "Bir gelişme var mı?" sorusuna "Hayırlı olsun" dedi. Yasanın Meclisten geçmesi gerekiyor. Ödeme tarihlerini ayarlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına göndereceğiz. Her zaman en iyi rakamları vermeye çalışacağız. Bununla birlikte, duruma göre hareket ediyoruz. Hizmetlerimizin iyileştirilmesini umuyoruz." cevabını verdi.

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Seçim sonrası bir çalışma olup olmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı." Bu, düzenlemeye dahil edilecektir. dedi.

İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu belirten Işıkhan, Emekliler Yılı boyunca emeklilere destek sağlayacaklarını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.