Ön sipariş rekoru kırdı! Tarihteki ilk uçan otomobilin üretim tarihi ve fiyatı belli oldu!

Tesla tarafından desteklenen ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics'in piyasaya süreceği uçan otomobilin fiyatı açıklandı...Tesla ve SpaceX tarafından desteklenen ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics'in piyasaya süreceği uçan otomobilin fiyatı belli oldu.

TESLA VE SPACEX TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Bugüne kadar 2850 adet ön sipariş alan otomobilin ilki 2025'in sonunda üretilecek.ALEF MODEL A Model A sadece 350 kilo ağırlığında çok hafif bir otomobil. Hafif malzemeden üretilen gövdesi hava geçişini kolaylaştırmak amacıyla delikli bir yapıya sahip.

2850 ADET ÖN SİPARİŞ VERİLDİ

2 kişilik Model A, yolda giderlen saatte sadece 56 kilometre hız yaparken havada saatte 177 kilometre hıza ulaşabiliyor.Araç yolda giderken tekerlerin hareket etmesi için minik elektrikli motorlara sahip. Gövdenin içinde de otomobilin havalanması için 8 adet pervane bulunuyor.Otomobil havalanınca yan dönüyor ve aracın ön ve arkası kanatlar haline geliyor.Kokpit de kendi içinde dönerek sürücü havalanınca da ileri doğru bakıyor.

2025'DE ÜRETİME BAŞLANACAK

CEO Jim Dukhovny, Alef Model A'yı tarihteki ilk uçan otomobil olarak adlandırıyor. Dukhovny, diğer üreticilerin modellerinin drona benzediğini, kendi araçlarının otomobil gibi göründüğünü dile getiriyor. Dukhovny "Bugün itibariyle, ön siparişlerimiz 2.850′den biraz daha fazla. Bu da onu Boeing, Airbus, Joby Aviation ve eVTOL’lerin (elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarının) çoğundan daha fazla hatta tarihin en çok satan aracı yapıyor" dedi.

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BİR DİĞER GİRİŞİM DE RAKİP FİRMAYA AİT...

Alef, uçan arabaları gerçeğe dönüştürmeye çalışan birkaç girişimden biri. Diğerleri arasında Almanya merkezli hava taksi girişimi Lilium ve Çinli Joby Aviation şirketi yer alıyor.Geçtiğimiz yıl Güney Koreli telekom şirketi SKTelecom, CNBC’ye 2025 yılında Joby Aviation ile ortaklaşa bir uçan taksi hizmeti başlatmayı planladığını söylemişti."Gerçek bir uçan araba" fikrini hayata geçirmek üzere ortaya çıkan Alef, bir yandan üretime hazırlanıyor bir yandan da ön sipariş toplamaya devamKaliforniya merkezli bir start up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen uçan araba Alef, etkinliğin en fazla ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı."Gerçek bir uçan araba" üretmek için yola çıkan ve tasarıma bir kafede peçete üzerinde başlayan 4 kişinin 2015 yılında kurduğu şirket, geçen sürede bir dizi yatırım aldı ve ekibini Bugatti ve Jaguar gibi ünlü otomobil markalarına katkı veren isimlerle güçlendirdi.2019 yılından bu yana tam boy sürüş ve uçuş testlerinin yapıldığı belirtilen Alef'in üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlanması hedefleniyor.Hem karada hem de havada görev yapması amaçlanan, dikey iniş-kalkış yapabilen, bu özelliğiyle karada seyrederken önüne çıkan engelleri uçarak geçebilecek Alef'in, yerde yaklaşık 320 kilometre, havada 180 kilometre menzile sahip olması öngörülüyor.Alef'in bu değerlerinin artırılması amacıyla alt sistem bazında bir dizi geliştirme çalışması devam ediyor.Yüzde 100 elektrikli aracın hidrojen yakıtlı alternatifi de tasarımcıların önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.Güvenliği artırmak, sesi azaltmak ve yerden tasarruf sağlamak için pervaneleri gövde altına konumlandırılan Alef, 4 çeker bir araç olarak SUV'lara yakın boyutta bulunuyor.

FİYATI 300 BİN DOLAR DOLAR

Beklenen fiyatı 299 bin 999 dolar olan uçan araba için ön sipariş verilebiliyor.Ön siparişte genel sıra için 150 dolar, öncelik sırası için 1500 dolar ödemek gerekiyor. Sipariş sahipleri üretim yaklaştıkça konfigürasyonunu tamamlayabilecek.Alef için 2023 yılında 2 bin 850'den fazla ön sipariş depozitosu alındığı ifade ediliyor.

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