DEM'in eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Hadsiz bir şekilde 4 ülkeyi kapsayan Kürdistan çağrısında bulundu

HADEP ve Yeşil Sol Partinin devamı olan adını DEM Parti olarak değiştiren parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Diyarbakır'da yaptığı skandal bir konuşmayla Türkiye, İran, Irak ve Suriye2yi kapsayan 4 parça Kürdistan çağrısında bulundu.

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DEM'in eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Hadsiz bir şekilde 4 ülkeyi kapsayan Kürdistan çağrısında bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Diyarbakırda partilere yaptığı konuşmada haddi aşan ifadelerle Türkiye'nin de içinde olduğu 4 ülkede sözde Kürdistan için çağrı yaparak İHA’lara SİHA’lara artık yatırım yapılmamasını istedi.

İşte Hatimoğulları'nın Diyarbakır'daki skandal sözleri:

Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim. Gelin 4 parça Kürdistan'a örnek olacak bir Kürt sorununun çözüm modelini Türkiye topraklarında inşa edelim, Suriye'ye de bu modeli gönderelim Irak'a da İran'a da bu modeli Türkiye olarak sunalım. var mısınız buna diyorum. Bize nasıl karşılık veriyorlar biliyor musunuz, gelip partimizin önüne sarı torba bırakarak karşılık veriyorlar.

SON 1 YILDA 180 HAVA HAREKATIYLA 200 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) son dönemde PKK terör örgütünün sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları örgüte büyük darbe vurdu.

Son bir yılda çoğunluğu SİHA destekli 180 hava harekatıyla 37'si sözde sorumlu 200 terörist etkisiz hale getirildi. Bahoz Afrin ise etkisiz hale getirilen teröristlerin listesine son eklenen isim oldu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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