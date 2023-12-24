CHP'nin DEM parti ile hareket ederek teröre karşı ortak bildiriye imza atmaması tepkilere neden oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde şehit olan askerlerimiz için hazırlanan ortak bildiriye grubu bulunan partilerin imza atmasının yanı sıra CHP''nin HDP'nin devamı olan DEM Parti ile ortak hareket ederek bildiriye imza atmaması tepkilere yol açtı.

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CHP'nin DEM parti ile hareket ederek teröre karşı ortak bildiriye imza atmaması tepkilere neden oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, son 24 saatte 12 askerin şehit olduğunu belirterek, milli yas ilan edilmesi hususunda hükümeti harekete geçmeye davet ettiklerini ifade etti.

BİRLİK İRADESİNE HER ZAMAN KATKI SAĞLAYACAĞIZ

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de, Meclis’in, İYİ Parti’nin gündeme getirdiği konu hakkında ortak bir tavır, değerlendirme yapması konusunda bugüne kadarki duruşlarının belli olduğunu dile getirerek, Meclis’te yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağlayacaklarını söyledi.

ORTAK İNSİYATİFLE BİLDİRİYE İMZA ATALIM

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, ortak inisiyatifle bir bildiri yayınlanmasının çok doğru olacağını ve bildirinin yayınlanmasıyla terörle mücadelenin çok daha güçlü bir şekilde altının çizileceğini ifade ederek, “Gönülden biz de bu katkıyı veririz ve hep birlikte böyle bir metin hazırlayarak imzalayabiliriz” dedi.

SAADET PARTİSİ BİLDİRİYE İMZA ATTI

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de milletin evi olan Meclis’ten böylesi bir günde teröre karşı verilecek bir sesi anlamlı ve değerli bulacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bildiri hazırlığı üzerine Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştüğünü dile getirerek, “Bizim isteğimiz Meclis’i olağanüstü genel görüşmeye çağırmak, bu konuda gerekli görüşmeleri yapmak, ondan sonra ortak bir tavır ortaya koymak” dedi. Milli Yas ilan edilmesi gerektiğini belirten Başarır, “Pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclis’i genel görüşmeye çağıracağız, bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız” diye konuştu.

DEM PARTİ BAHANE UYDURDU

DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da “Şu anda saat 11’e geliyor ve bir saatlik çalışmamız var” diyerek imzalamayacağını belirtti.

CHP DEM PARTİ İLE HAREKET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’ndaki iki günde verilen 12 şehit sebebiyle teröre karşı ortak bildiri hazırlama tartışmasının ardından, Genel Kurul’daki milletvekillerine telefonla bağlanıp talimat verdikten sonra sosyal medyada da paylaşım yaptı. Özel, Meclis’in genel görüşme yapma çağrısında, sosyal medyada sınır ötesindeki duruma ilişkin ortaya atılan çeşitli iddialara işaret ederek tepki gösterdi. Özel, “Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız” dedi.

CHP'nin DEM parti ile hareket ederek şehitlerimiz için hazırlanan ortak bildiriye imza atmaması tepkilere neden oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin terörle ilgili ortak bildiriye imza atmamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

PUSULASI OLMAYAN ZİHNİYET

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur.
CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur.

CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.
Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır.
CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir.
Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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