TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'nin imdadına yine CHP yetişti! Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Saadet Partisine katıldı

TBMM'de saadet partisi ile gelecek partisini 20 milletvekili ile grup hakkı saadet partisi kocaeli milletvekili hasan bitmezin kalp krizinden ölmesi ile 19 a düşerek grup hakkını kaybetmişti, tekrar grup kurup kuramayacağı düşünülürken saadet gelecek ittifakının imdadına yine chp yetişerek CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Say, partisinden istifa ederek Sadet Partisi'ne katılması ile tekrar grup hakkını elde etmiş oldu.

MECLİSTE GRUP KURMAK İÇİN 20 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.

MECLİSE GRUP KURMASI İÇİN CHP'DEN 20 MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİY'E GEÇMİŞTİ

CHP 2018 seçimleri öncesi İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için mecliste grup olma şartını yerine getirmek için o dönem CHP'den 15 Milletvekili partilerinden istifa etmiş İYİ Parti'ye katılarak İYİ Parti'nin seçimlere girmesi sağlanmış, bu milletvekili transferleri uzun dönemdir siyasetin gündeminde hala tartışılmaya devam ediyor.

CHP'den İYİ Parti'ye Geçen 15 milletvekilini kim belirledi?

Son dakika... Meclis kürsüsünde fenalaşıp yere düşmüştü! Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez vefat etti!

Haberin Devamı

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?

Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret

AK Parti Ankara milletvekilleri, Ankaragücü'nü ziyaret etti

İYİ Parti dağıldıkça dağılıyor! Bir milletvekili daha istifa etti! "İYİ Parti'nin merkez sağ iddiası bitti"