TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'nin imdadına yine CHP yetişti! Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Saadet Partisine katıldı

TBMM'de 20 milletvekili ile grubu bulunan Saadet- Gelecek ittifakının Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölmesi ile 19 düşerek grup hakkını kaybetmesi üzerinden CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Say, partisinden istifa ederek Sadet Partisi'ne katılması ile tekrar grup hakkını elde etmiş oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'nin imdadına yine CHP yetişti! Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Saadet Partisine katıldı

TBMM'de saadet partisi ile gelecek partisini 20 milletvekili ile grup hakkı saadet partisi kocaeli milletvekili hasan bitmezin kalp krizinden ölmesi ile 19 a düşerek grup hakkını kaybetmişti, tekrar grup kurup kuramayacağı düşünülürken saadet gelecek ittifakının imdadına yine chp yetişerek CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Say, partisinden istifa ederek Sadet Partisi'ne katılması ile tekrar grup hakkını elde etmiş oldu.

MECLİSTE GRUP KURMAK İÇİN 20 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.

chp1.webp

MECLİSE GRUP KURMASI İÇİN CHP'DEN 20 MİLLETVEKİLİ İYİ PARTİY'E GEÇMİŞTİ

CHP 2018 seçimleri öncesi İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için mecliste grup olma şartını yerine getirmek için o dönem CHP'den 15 Milletvekili partilerinden istifa etmiş İYİ Parti'ye katılarak İYİ Parti'nin seçimlere girmesi sağlanmış, bu milletvekili transferleri uzun dönemdir siyasetin gündeminde hala tartışılmaya devam ediyor.

CHP'den İYİ Parti'ye Geçen 15 milletvekilini kim belirledi?CHP'den İYİ Parti'ye Geçen 15 milletvekilini kim belirledi?

Son dakika... Meclis kürsüsünde fenalaşıp yere düşmüştü! Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez vefat etti!Son dakika... Meclis kürsüsünde fenalaşıp yere düşmüştü! Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez vefat etti!

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?

Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaretYeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret

AK Parti Ankara milletvekilleri, Ankaragücü'nü ziyaret ettiAK Parti Ankara milletvekilleri, Ankaragücü'nü ziyaret etti

İYİ Parti dağıldıkça dağılıyor! Bir milletvekili daha istifa etti! "İYİ Parti'nin merkez sağ iddiası bitti"İYİ Parti dağıldıkça dağılıyor! Bir milletvekili daha istifa etti! "İYİ Parti'nin merkez sağ iddiası bitti"

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret
Yeniden Refah Partisi'nden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ziyaret
İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''
İYİ Partiden İmamoğlu'na çok sert tepki: ''Seni Başkan seçtirmeyeceğiz''
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor, Üst yönetim boşaldı yerine yeni atamalar yapıldı
AK Parti Mersin ve Manisa'da aday çıkarmayacak mı?
AK Parti Mersin ve Manisa'da aday çıkarmayacak mı?
Son Haberler
Arda Güler'i utandıran soru! Kadın hayranı hiç çekinmeden direk sordu! Arda ne cevap vereceğini şaşırdı!
Arda Güler'i utandıran soru! Kadın hayranı hiç çekinmeden direk sordu! Arda ne cevap vereceğini şaşırdı!
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek yeni hoca adayları
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! İşte yerine gelecek yeni hoca adayları
Meteoroloji üstüne basa basa uyarmıştı! Beklenen kış geldi! Lapa lapa kar yağışı başladı!
Meteoroloji üstüne basa basa uyarmıştı! Beklenen kış geldi! Lapa lapa kar yağışı başladı!
TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'nin imdadına yine CHP yetişti! Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Saadet Partisine katıldı
TBMM'de grubu düşen Saadet Partisi'nin imdadına yine CHP yetişti! Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa edip Saadet Partisine katıldı
AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti
AK Parti ile MHP seçimlerde ortak aday gösterecekleri iller belli oldu! 30 Büyükşehirde ortak aday ile gidileceği kesinleşti
Saadet Partisinin yaslı günü! (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın açıklamasında konuştu
Saadet Partisinin yaslı günü! (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın açıklamasında konuştu
Çok Okunanlar
Meteoroloji üstüne basa basa uyarmıştı! Beklenen kış geldi! Lapa lapa kar yağışı başladı!
Meteoroloji üstüne basa basa uyarmıştı! Beklenen kış geldi! Lapa lapa kar yağışı başladı!
Fatih Terim’e Seçil Erzan davasında büyük şok! Savcılık tüm belgeleri istedi, Her şeyi tek tek incelenecek!
Fatih Terim’e Seçil Erzan davasında büyük şok! Savcılık tüm belgeleri istedi, Her şeyi tek tek incelenecek!
Tehlikeye aldırış etmedi! Bu da Türk usulü yol yardımı: İki araba arasına girdi, ayaklarıyla itti!
Tehlikeye aldırış etmedi! Bu da Türk usulü yol yardımı: İki araba arasına girdi, ayaklarıyla itti!
Halil Umut Meler yumruklu saldırıdan sonra ilk kez konuştu: 'En ağır şekilde cezalandırılsınlar'
Halil Umut Meler yumruklu saldırıdan sonra ilk kez konuştu: 'En ağır şekilde cezalandırılsınlar'
İYİ Parti'de İstanbul depremi! İBB meclis üyeleri Meral Akşener'e rest çekti
İYİ Parti'de İstanbul depremi! İBB meclis üyeleri Meral Akşener'e rest çekti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mehmet Tevfik Göksu'dan çarpıcı sözler!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mehmet Tevfik Göksu'dan çarpıcı sözler!
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu