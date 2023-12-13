CHP'de fotoğraf krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri kazan kaldırdı!

Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı milletvekillerinin TBMM'deki odalarında Parti genel başkanlığına yeni seçilen Özgür Özel'in fotoğrafını asmayı kabul etmemeleri partide krize neden oldu.

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CHP'de fotoğraf krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri kazan kaldırdı!

CHP'de kurultay öncesi yaptığı açıklamalarda seçilmesi durumunda fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu sözünü çabuk unuttu.

BAZI MİLLETVEKİLLERİ ÖZGÜR ÖZELİN RESMİNİ ASMAYI REDDETTİ

5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı.

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Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı kabul etmedi. Bu milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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