Cumhurbaşkanı’ndan Yunanistan’a mesaj: “Mehmetçiğin ayak bastığı yer huzur bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’ne katıldı. Erdoğan’ın Kıbrıs’taki etkinliğe katılması Yunanistan’ı rahatsız etti. Dönüşte Cumhurbaşkanı, Yunan Bakan Dendias’a seslendi.

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Cumhurbaşkanı’ndan Yunanistan’a mesaj: “Mehmetçiğin ayak bastığı yer huzur bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde KKTC’de olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’ne katıldı. Törenin ardından yurda dönen Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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MEHMETÇİK TOPRAKLARA HUZUR GÖTÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’tan dönüşte gazetecilere açıklama yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ın Kıbrıs yorumunu Erdoğan şu şekilde değerlendirdi;

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“Zaman zaman Yunanistan'daki popülist figürlerin bu tür söylemlerle iki ülke arasındaki ilişkileri dinamitleme gayretlerine şahit oluyoruz. Biz Yunanistan ile iyi komşuluk anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Tabii bu durum, böylesi hezeyanlara sessiz kalmamızı gerektirmiyor. Herkesin çok iyi bildiği gibi Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı adından da anlaşılacağı gibi barış için yapmıştır ve bu müdahale neticesinde huzur tesis edilmiştir.

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Uluslararası hukukun bize tanıdığı garantörlük hakkı kapsamında bu müdahale yapılmıştır. Türk askeri düşmanına bile zulmetmeyen ama mazlumun hakkını asla çiğnetmeyen şanlı bir maziye sahiptir. Aynı anlayışla bugün de gelecekte de hareket etmeye devam edecektir. Bilsinler ki Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda işgal kültürü değil, huzur hakim olur.”

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