Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor

Yüksek enerji fiyatları, Çin’in rekabeti ve imalat sektöründe yaşanan kalıcı zayıflık ülke ekonomisinin büyümesinde zorluk yaratıyor. Avrupa'da da büyüme ve ekonomi sıkıntıları baş gösteriyor.

ALMANYA EKONOMİSİ BÜYÜME SANCISI YAŞIYOR

Almanya'nın ekonomisinin yapısal sorunlardan da etkilemesi, zamanında başarılı olan "Ucuz enerji ve ara malı ithal et, bunları işle ve yüksek kaliteye sahip mal olarak 'Made in Germany' algısıyla pahalı bir biçimde ihraç et" iş modelinin artık işe yaramadığını gösteriyor. Almanya'nın günümüzde "kendi ürettiği bürokrasi, kurallar ve prosedürler altında da ezildiği" söyleniyor.

Siber kesinti hisseleri dibe yolladı: Havayolları şirketleri düştü…

Almanya ekonomisi; Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası tedarik zincirinde ortaya çıkan dar boğazlarda biraz da olsa rahatlama yaşasa da faizlerin yüksekliği, ekonomiye olan güvenin azalması ve yüksek enflasyon ortamı, tüketicinin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, ekonominin büyümesinde önemi büyük olan sanayi, üretimde Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 gerileyerek, son 2,5 yılın en kötü daralmasını kaydetti.

Haberin Devamı

Uzmanlar, ülke ihracatında baskı oluşturan önemli faktörlerden birinin; parçalanmış bir küresel ekonomi ve Çin'in ihracatta her geçen gün daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi olduğunu söylüyor.

Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek