Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını, tedarik zincirinde yaşanan kesintiler ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi krizler, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini görülür hale getirdi.

YAYINLAMA
Google News
Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor

Yüksek enerji fiyatları, Çin’in rekabeti ve imalat sektöründe yaşanan kalıcı zayıflık ülke ekonomisinin büyümesinde zorluk yaratıyor. Avrupa'da da büyüme ve ekonomi sıkıntıları baş gösteriyor.

shutterstock-2327723433-e1714381032625-1280x720.jpg

ALMANYA EKONOMİSİ BÜYÜME SANCISI YAŞIYOR

Almanya'nın ekonomisinin yapısal sorunlardan da etkilemesi, zamanında başarılı olan "Ucuz enerji ve ara malı ithal et, bunları işle ve yüksek kaliteye sahip mal olarak 'Made in Germany' algısıyla pahalı bir biçimde ihraç et" iş modelinin artık işe yaramadığını gösteriyor. Almanya'nın günümüzde "kendi ürettiği bürokrasi, kurallar ve prosedürler altında da ezildiği" söyleniyor.

Siber kesinti hisseleri dibe yolladı: Havayolları şirketleri düştü…Siber kesinti hisseleri dibe yolladı: Havayolları şirketleri düştü…

Almanya ekonomisi; Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası tedarik zincirinde ortaya çıkan dar boğazlarda biraz da olsa rahatlama yaşasa da faizlerin yüksekliği, ekonomiye olan güvenin azalması ve yüksek enflasyon ortamı, tüketicinin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

2513484355996c1.jpg

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, ekonominin büyümesinde önemi büyük olan sanayi, üretimde Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 gerileyerek, son 2,5 yılın en kötü daralmasını kaydetti.

Uzmanlar, ülke ihracatında baskı oluşturan önemli faktörlerden birinin; parçalanmış bir küresel ekonomi ve Çin'in ihracatta her geçen gün daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi olduğunu söylüyor.

Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecekPara transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?
Türkiye’de kayıtlı araç sayısı artıyor: Haziran satışları yükseldi mi?
Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak
Sosyal destek programı açıklandı! 2890 lira ödeme yapılacak
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Son Haberler
Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…
Yarın hava durumu nasıl olacak? İşte yurt geneli beklenen sıcaklıklar…
Beyin mozaikizmi nedir? Çocukları etkiliyor mu?
Beyin mozaikizmi nedir? Çocukları etkiliyor mu?
Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor
Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor
Kırmızı leopar tulumla sahneye çıkan Hadise mesaj verdi!
Kırmızı leopar tulumla sahneye çıkan Hadise mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı bizzat verdi! Çalışmayan annelere destekler verilecek
Altın ne kadar oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
Altın ne kadar oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
Çok Okunanlar
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
Timur Cihantimur’a ceza evi şoku! Dayak yedi, dişleri kırıldı
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
Haziran ayında ne kadar konut satıldı? Düşüş var mı?
Yorumlananlar