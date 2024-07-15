Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “15 Temmuz’da son kozlarını oynadılar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen anma programına katılarak bir konuşma yaptı.

Uzman isim deprem konusunda uyardı! Karadeniz’i bekleyen büyük tehlikeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada, “Tıpkı Çanakkale’de, tıpkı İstiklal Harbimizde olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. 15 Temmuz, tüm zorluklara rağmen kazandığımız Kurtuluş Savaşımızdan sonra milletimizin son bir asırda yazdığı en büyük destandır” açıklamasını yaptı.

ARTIK SON KOZLARINI OYNADILAR

1960’tan beri Türkiye’de yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı üst aklın 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devrede olduğunu söyleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

15 Temmuz milli kahramanımız Ömer Halis Demir'in kabrine ziyaretçi akını: Vur emrini veren Zeki Aksakalı'da ordaydı

“15 Temmuz’un işaret fişeği esasında bizim ‘one minute’ çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükûmetimizin Filistin Davasına sağladığı güçlü destek; küresel siyonist lobiyi ve onların içimizdeki etki ajanlarını rahatsız etmişti. Türkiye, dış siyasette bağımsız hareket etmeye başladıkça, bu odakların tedirginliği ayyuka çıktı.”

Haberin Devamı

Önce 7 Şubat MİT krizi, ardından Gezi Olayları ile iktidarı alaşağı etmeye kalktıklarını, akabinde ise 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle hükûmete karşı hamle yaptıklarını ve farklı yöntemlerle rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların hiçbirinde muvaffak olamayınca, 15 Temmuz’da son kozlarını oynadılar. Biz, milletimizle sırt sırta vererek işte bu sinsi planları parçalayıp attık. Gençlerimizin şu gerçeği özellikle görmesini istiyorum:

Tıpkı Çanakkale’de, tıpkı İstiklal Harbimizde olduğu gibi, 15 Temmuz gecesi de milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, 15 temmuz köprüsünden seslendi! '15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz'