Uzman isim deprem konusunda uyardı! Karadeniz’i bekleyen büyük tehlikeyi anlattı

Prof. Dr. Osman Bektaş Karadenizlileri uyardı. Karadeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. bazı illerde meydana gelebilecek deprem tehlikesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Giresun'da dün meydana gelen deprem sonrası bilgi verdi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı, AFAD ise 3.6 olarak bildirdi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından önemli uyarılarda bulundu.

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Sosyal medya hesabından Prof. Dr. Osman Bektaş, "Giresun depremi Doğu Karadeniz sahil illerini tehdit ediyor" dedi. Bektaş'a göre Karadeniz Levhası kuzeyde Kafkas ve güneyde Kuzey Anadolu Levhası faylarıyla sınırlıdır. Karadeniz Fayı ise Karadeniz Levhası'nın bir parçasıdır” dedi.

Bektaş, Karadeniz Fayı segmentlerinin hızları ve en son yıkıcı depremler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Levha içi faylar 1000 ila 10.000 yıl tekrarlanma süresine sahipken, levha sınırı fayları 100 ila 1000 yıl tekrarlanma süresine sahiptir. Bununla birlikte, Karadeniz Fayı segmentlerinin hızları ve son yıkıcı depremleri hakkında bilgimiz yoktur. Sahilin deprem büyütme özelliği ve heyelan tehlikesi dikkatleri üzerine çekti.