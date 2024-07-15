Başkan Erdoğan, 15 temmuz köprüsünden seslendi! '15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün15 temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde 15 temmuz şehitler köprüsünde düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada 15 Temmuz'a oyun diyenler kıyamete kadar affetmeyeceğiz' diye açıklamada bulundu.

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Başkan Erdoğan, 15 temmuz köprüsünden seslendi! '15 Temmuz'a oyun diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz'

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), mensubu hainlerin kalkıştığı darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit olmuştu. Darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin anıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'na ziyarette bulundu.

Erdoğan buradaki Kur'an-ı Keirm tilavetinin ardından anma törenlerinin gerçekleştiği alana geldi ve halka hitabını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Rabb'im şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve istikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz.

Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyen öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyan milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız. Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 temmuz açıklaması: '15 Temmuz'a oyun diyenler kıyamete kadar affetmeyeceğiz'

"OYUN DİYENLERİ, TİYATRO DİYENLERİ AFFETMEYECEĞİZ"

15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.

Darbeci alçaklar bu köprüde 34 vatan evladını şehit etti.

Sanatçılar ve ünlülerin dikkat çeken 15 temmuz darbe girişimi mesajlarıSanatçılar ve ünlülerin dikkat çeken 15 temmuz darbe girişimi mesajları

"15 TEMMUZ KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

15 Temmuz bir kahramanlık destanıdır.

Birileri unutturmak için akla ziyan bahaneler üretse de biz 15 Temmuz'a tüm kalbimizle, tüm gücümüzle sahip çıkmaktan geri durmayacağız. Tekrar her birinize şükranlarımı sunuyor aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizden Allah razı olsun diyorum.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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