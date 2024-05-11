Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu: İşte öğretmenlere seslenişi…

Eyüpsultan’da yer alan bir özel okulda müdüre yapılan saldırı büyük tepki çekmişti. Eski öğrencisinin okul müdürü İbrahim Oktugan’ın öldürmesi büyük infial yaratmıştı. Erdoğan’dan ilk değerlendirme geldi…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyordu: İşte öğretmenlere seslenişi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul müdürü İbrahim Oktugan’ın hayatını kaybetmesine ilişkin ilk defa konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, gerekli adımların bir an evvel atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, tüm eğitim camiasına başsağlığı diledi. Yeni düzenleme mesajları ile öğretmenlerin yanında olacaklarını söyledi.

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DÜZENLEME EN KISA SÜREDE YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddete karşı uygulanacak olan ceza düzenlemeleri hakkında konuştu. Kısa sürede hayata geçirileceğini söyleyen Erdoğan şunları söyledi;

“Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

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Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.”

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