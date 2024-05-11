Gazeteci Ahmet Hakan, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi! ''Genel başkandı tam bir lider olmuş''

Hürriyet gazetesi yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, CHP Genel başkanlığına seçilen Özgür Özel hakkında yapılan tartışmalara bomba etkisi yaratacak ''Genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda'' başlığı ile bir köşe yazısı kaleme aldı.

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Gazeteci Ahmet Hakan, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi! ''Genel başkandı tam bir lider olmuş''

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP lideri Özel'in verdiği doğru mesajlarla, normalleşme sürecinde yaptığı vurgularla ve akraba atamalarında sergilediği tavırla dikkatleri üzerine çektiğini belirtti. Hakan, "Özgür Özel’in hal ve gidişi: Genel başkandı tam bir lider oldu" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

AHMET HAKAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmamasıyla ve Özel/Yavaş/İmamoğlu arasındaki gerilimle ilgilenmediğini belirtti.

CHP’nin geleceğinde kim söz sahibi olacak meselesine kafa yormadığını ileri süren Ahmet Hakan, Özel’in genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda olduğunu yazdı.

"GENEL BAŞKANDI TAM BİR LİDER OLMUŞ"


Ahmet Hakan, “Evet, şimdi söyleyeceğimi söyleyebilirim: Verdiği doğru mesajlarla... Normalleşme sürecine yaptığı vurgularla... Belediyelerdeki akraba atamalarına karşı sergilediği tavırlarla... Tüm dikkatleri üzerine çekme becerisiyle... Özgür Özel, genel başkanlıktan liderliğe evrilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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