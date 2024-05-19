Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: “O günün ruhu ve ideallarına sahip çıkmalıyız”

Türkiye’nin dört bir yanında 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikler günün geç saatlerine kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bugüne özel mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: “O günün ruhu ve ideallarına sahip çıkmalıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı. 85 milyondan fazla vatandaşa seslenen Erdoğan önemli mesajlar verdi.

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19 MAYIS RUHU DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz Milletim, Sevgili Gençler” başlığıyla 7’den 70’e herkese seslendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajında dikkat çeken açıklamalar şu şekilde oldu;

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“Samsun'da bundan tam 105 yıl önce başlayan ve Millî Mücadelemizi zaferle taçlandıran 19 Mayıs 1919, güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarihtir. Bu tarih, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur.

Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekûn bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır. Samsun'da yanan istiklal meşalesi, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu'ya yayılmıştır.

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19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir.

Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum.”

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