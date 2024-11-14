Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor! Beştepe'de kritik randevu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir toplantı yapacak.

Saat 18.00'de Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret edecek.

3 Ekim'de ikilinin son görüşmesi Bahçeli'nin konutunda 45 dakika sürdü.

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BAHÇELİ'NİN ÇAĞRILARI

Bahçeli'nin Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve terörün sona ermesine yönelik çağrıları çok önemlidir.

22 Ekim'de Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK'nın iddia edilen elebaşısı Abdullah Öcalan'a hitaben, "Örgütü lağvet" demişti. TBMM'de DEM Parti grubu üyelerine bu çağrıyı iletin." belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamanın ardından Bahçeli'ye teşekkür ederek Türkiye için yeni bir fırsat sunduğunu belirtti.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Terörle mücadele konusunun da bugünkü görüşmede ele alınması bekleniyor. Yeni anayasaya ilişkin Erdoğan'ın son dönemde yaptığı çağrıların da görüşmede ele alınması bekleniyor. İç politikadaki gelişmeler de bugün ele alınacak.