Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Açılan soruşturmaya büyük tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından soruşturma açıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB tarafından düzenlenen bazı etkinliklerde usulsüz harcamalar yapıldığı ve kamuya zarar verildiği iddialarıyla ilgili olarak resen bir soruşturma başlattı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Teftiş edilmekten onur duyarız" dedi....



3. İstanbul Kariyer Fuarının açılış töreninde Ekrem İmamoğlu konuştu....



İmamoğlu'nun Yaptığı Açıklamalar;

- Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değildir. Başkan Mansur ve bize yapılan itibar suikastları bizi güldürüyor. Yıllardır düzenli olarak egzersiz yaptığım için vız gelir tırıs gider.

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- Teftiş edilmekten onur duyuyorum; bizi denetleyin. Mansur Yavaş'ı ve kendi partinizin belediyelerini ne kadar izlediniz?



- Yıllara göre bu verileri açıklayın, eşitse görevi bitireceğim. Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce neye kızdığınızı anlıyorum.



- Yıllara göre bu verileri açıklayın, eşitse görevi bırakırım.