Hem ev sahibi hem kiracı vergi ödeyecek! 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor

1 Ocak Çarşamba, Berlin'in yeni emlak vergisi düzenlemesinde bir değişiklik olacak. Yeni sistem, hem ev sahipleri hem de kiracılara daha fazla para yükleyecektir. Reformun bir parçası olarak, yaklaşık 900 bin mülk sahibine yeni vergi oranları ve uygulamaları hakkında eğitim verilmeye başlandı. Düzenleme, bazı mülk sahipleri için daha yüksek vergiler getirirken diğerleri için daha düşük vergiler getirecek.



Yeni sistem, arazinin büyüklüğü, mülk değeri ve kiraya verilme durumu gibi değişkenleri dikkate alacak. Berlin Senatosu'nda bu yıl vergi oranı %810'dan %470'e düşürüldü, ancak arazi değerlerinin artması nedeniyle bazı mülk sahiplerinin vergi yükünde artış bekleniyor.

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Yeni düzenleme ayrıca kiracılar için önemli değişiklikler içerir. Kiracılar, kira sözleşmesinde aksi belirtilmemişse emlak vergisinin bir kısmını yan giderler kapsamında ödemelidir. Bununla birlikte, yapılacak değişiklik, 2025 yılından itibaren ev sahipleri tarafından kiracılara vergi artışından etkilenecek.

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Çok sayıda uzman ve mülk sahibi, düzenlemenin karmaşık olduğunu belirterek adil olmadığı konusunda hemfikirdi. Haus und Grund adlı mülk sahipleri derneği, Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor. Vergi bildirimini alan kişiler dört hafta içinde itiraz edebilirler, ancak Berlin Maliye Dairesi itirazın uzun ve zor olabileceği uyarısında bulundu.