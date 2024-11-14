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Whatsapp kullanıcıları isyan etmişti! Sonunda beklenen güncelleme geldi

Yeni güncelleme, WhatsApp'ın görsel paylaşım ve düzenleme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu güncelleme kullanıcılarına hangi yenilikler getirecek?

Whatsapp kullanıcıları isyan etmişti! Sonunda beklenen güncelleme geldi
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Özellikle görsel paylaşımı konusunda son zamanlarda büyük ilgi gören WhatsApp, birçok kullanıcının birden fazla görsel seçerken karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni özellikler geliştiriyor.

Android 2.24.24.9 beta sürümüyle WhatsApp, görsel seçme işlemini daha kolay hale getirmeye çalışıyor. Eskiden, bir görsel seçildiğinde otomatik olarak düzenleme ekranına geçiliyordu, ancak yeni güncelleme ile kullanıcı doğrudan sohbet ekranına geri dönüyor. Bu yenilik, görsel seçimi hızlandırarak medya paylaşımını daha etkili hale getirecek.

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Kullanıcılar artık birden fazla medya dosyasını paylaşırken aynı açıklamayı her birine toplu olarak ekleyebilecek. Spesifik olarak, bu, grup sohbetlerinde daha kolay ve hızlı bir paylaşım deneyimi sağlayacaktır.

Ek olarak, WhatsApp, kullanıcıların medya galerisine daha hızlı erişim sağlayacak küçük ama yararlı güncellemelerle kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışıyor.

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