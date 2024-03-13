Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta vatandaşlara seslendi: "En küçük bir vizyonları yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Erdoğan Şırnak'taki vatandaşlara seslenerek: “Bölücü terör örgütü tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Bölücü örgüt aleni ihanetin, karanlık senaryonun maşalığını yapmıştır.”dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan:“Yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürükleyenlerin gayesi ülkeyi eski terör günlerine döndürmektir. Bunların gayesi eski istikrarsızlık, kavga terör günlerine döndürmektir."

“Bölücü terör örgütü tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Bölücü örgüt aleni ihanetin, karanlık senaryonun maşalığını yapmıştır.”

“Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz hammadde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik. Satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11’inci sıradayız.”

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