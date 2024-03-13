Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanması devam ediyor...

Başakşehir’de Eros isimli kediyi acımasızca ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor...

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Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanması devam ediyor...

Başakşehir’de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanması devam ediyor...

Başakşehir’deki bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Seyirciye açık gercekleştirilen duruşmaya Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvan severler yoğunluk oluşturdu.

Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanması devam ediyor...

Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi. Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılacak.

Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanması devam ediyor...

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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