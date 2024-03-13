Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Zorunlu karşılıkların uygulama talimatı değiştirildi!

Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık talimatında değişiklik yaptı.

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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Zorunlu karşılıkların uygulama talimatı değiştirildi!


Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak yeni zorunlu karşılık adımları açıkladı.

Merkez Bankası, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni adımlarını duyurdu. Karara göre TCMB, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi. Zorunlu karşılık adımı ile mevduat faizlerinin yükselmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Zorunlu karşılıkların uygulama talimatı değiştirildi!

TCMB, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı

Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yaratacağını söyledi.

Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak.

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Zorunlu karşılıkların uygulama talimatı değiştirildi!

Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacak

TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:

- TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.
- Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.
- Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.
- TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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