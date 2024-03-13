Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Savcılık balya balya para sayan CHP'lileri ifadeye çağırdı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşerek Türkiye'nin gündemine oturan CHP İstanbul İl başkanlığındaki İmamoğlu'nun baş danışmalı ve il yöneticilerinin balya balya para sayma görüntülerinden sonra savcılık o kişileri teker teker ifadeye çağırdı

YAYINLAMA
Google News

Önceki gün sosyal medyada gündem olan Türkiye'nin gündemine bomba düşen aralarında İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baş danışmanında bulunduğu CHP'li yöneticilerinin balya balya para sayma görüntülerinin gizemi sürerken, savcılık harekete geçerek görüntülerdeki o kişileri teker teker savcılığa ifadeye çağırdı.

SAVCILIK BALYA BALYA PARA SAYAN CHP'LİLERİ İFADEYE ÇAĞIRDI

Sosyal medyada CHP İstanbul İl Yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin deste deste nakit para saydığı görüntüler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatmıştı.

İMAMOĞLU'NUN BAŞ DANIŞMANI DA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında, CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

adalet1.webp

ADALET BAKANI TUNÇ: HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAKTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekilen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Tunç, "Adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alınıyor. Cumhuriyet Savcılığımız işin takibini yapıyor. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. İstanbul İl Başkanlığı'nın binanın alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Bağışın şekli bellidir. Savcılık bu paraların kaynağını sorgulayacaktır. Kamuoyunda büyük bir tepki ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
PTT ev alacaklara kredi veriyor! PTT prefabrik ev kredisi
PTT ev alacaklara kredi veriyor! PTT prefabrik ev kredisi
Nuray Sayarı ile Mart 2024 burç yorumları |Bazı burçlar aşka, bazı burçlar paraya boğulacak
Nuray Sayarı ile Mart 2024 burç yorumları |Bazı burçlar aşka, bazı burçlar paraya boğulacak
Nuray Sayarı ile 11-17 Mart 2024 Haftalık burç yorumları| Aslan, parasal , Terazi özel ilişkiye dikkat!
Nuray Sayarı ile 11-17 Mart 2024 Haftalık burç yorumları| Aslan, parasal , Terazi özel ilişkiye dikkat!
Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 13 Mart 2024 Çarşamba | Boğa, beklenmedik gün olabilir! Başak, sürprizler sizi bekliyor
Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 13 Mart 2024 Çarşamba | Boğa, beklenmedik gün olabilir! Başak, sürprizler sizi bekliyor
Son Haberler
Son dakika! Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasında karar çıktı!
Son dakika! Eros isimli kediyi vahşice döverek öldüren, İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasında karar çıktı!
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Savcılık balya balya para sayan CHP'lileri ifadeye çağırdı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Savcılık balya balya para sayan CHP'lileri ifadeye çağırdı
İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!
İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Zorunlu karşılıkların uygulama talimatı değiştirildi!
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama! Zorunlu karşılıkların uygulama talimatı değiştirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle gerçekleştirdiği iftar programında ateş püskürdü…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle gerçekleştirdiği iftar programında ateş püskürdü…
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''
Çok Okunanlar
Nuray Sayarı ile Mart 2024 burç yorumları |Bazı burçlar aşka, bazı burçlar paraya boğulacak
Nuray Sayarı ile Mart 2024 burç yorumları |Bazı burçlar aşka, bazı burçlar paraya boğulacak
Nuray Sayarı ile 11-17 Mart 2024 Haftalık burç yorumları| Aslan, parasal , Terazi özel ilişkiye dikkat!
Nuray Sayarı ile 11-17 Mart 2024 Haftalık burç yorumları| Aslan, parasal , Terazi özel ilişkiye dikkat!
Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Yeniden Refah Partisi’ne kritik seçim çağrısı! 'Aklınızı başınıza alın''
Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Yeniden Refah Partisi’ne kritik seçim çağrısı! 'Aklınızı başınıza alın''
Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 13 Mart 2024 Çarşamba | Boğa, beklenmedik gün olabilir! Başak, sürprizler sizi bekliyor
Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 13 Mart 2024 Çarşamba | Boğa, beklenmedik gün olabilir! Başak, sürprizler sizi bekliyor
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…
Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek