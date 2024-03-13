Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Savcılık balya balya para sayan CHP'lileri ifadeye çağırdı

Önceki gün sosyal medyada gündem olan Türkiye'nin gündemine bomba düşen aralarında İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baş danışmanında bulunduğu CHP'li yöneticilerinin balya balya para sayma görüntülerinin gizemi sürerken, savcılık harekete geçerek görüntülerdeki o kişileri teker teker savcılığa ifadeye çağırdı.

SAVCILIK BALYA BALYA PARA SAYAN CHP'LİLERİ İFADEYE ÇAĞIRDI

Sosyal medyada CHP İstanbul İl Yöneticileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin deste deste nakit para saydığı görüntüler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatmıştı.

İMAMOĞLU'NUN BAŞ DANIŞMANI DA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında, CHP'deki para sayma görüntülerinde yer alan eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

ADALET BAKANI TUNÇ: HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAKTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekilen para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Tunç, "Adli soruşturma başlatıldı. İfadeler alınıyor. Cumhuriyet Savcılığımız işin takibini yapıyor. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bağış denildi. İstanbul İl Başkanlığı'nın binanın alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Bağışın şekli bellidir. Savcılık bu paraların kaynağını sorgulayacaktır. Kamuoyunda büyük bir tepki ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullanmıştı.