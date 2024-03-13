İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tutulan oruç, yemek yeme alışkanlıklarımızda da değişikliklere neden oluyor. Açlığın verdiği hisle hızlı ve aşırı yemek yeme mide sorunlarını da beraberinde getiriyor... Mide rahatsızlıklarından korunma yöntemlerini sizin için araştırdık...

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İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tutulan oruç, nedeniyle yemek, yeme alışkanlıklarımızda da değişiklik yaşanabiliyor.Uzun süre boş kalan midelerde, aşırıya kaçtığımız yemek sonrasında oluşan rahatsızlıkların, başında gelen mide ekşimesinin önüne geçilmesi için yapılacak en iyi yöntemleri şöyle sıraladık...

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

MİDE EKŞİMESİNİN NEDENLERİ

Domates, portakal gibi asidik yiyeceklerle asidik içecekler. Alkolün aşırı tüketimi. Tek seferde çok aşırı yemek yemek. Fazla çikolata ve aşırı yağlı yiyeceklerin tüketimi. Düzensiz beslenme, karın bölgesinde oluşan yağlanma ve fazla kilolar, stres, üzüntü, depresyon. Sigara alışkanlığı yemeğin tam olarak çiğnemeden yutmak . Çok hızlı yemek yemek. Laktoz ve gluten intoleransı, antibiyotik gibi ilaçların yan etkileri başlıca nedenleri olabiliyor.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

MİDE EKŞİMESİNE NE İYİ GELİR?

BADEM: Mide asidini nötrleştirme özelliğine sahip badem sindirimi de destekler. Mide ekşimesi hissettiğinizde bir avuç bademi ağzınızda un haline gelene kadar iyice çiğneyerek lütfen tüketin.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

BAL: Bal da mide ekşimesine en iyi gelen şifalı besinlerden biri. Mide ekşimesi durumlarında yiyeceğiniz bir çorba kaşığı bal şikayetlerinizi hafifletecektir. Aynı zamanda sıcak bir bardak suyun içine yarım limonu sıkarak ve bir tatlı kaşığı bal katıp çay niyetine yemeklerden sonra da içebilirsiniz. Bu karışım mide asitlerinin aşırı üretimini engelleyecektir.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

ZENCEFİL: Mide asidini emen ve mide ekşimesine neden olan siniklerin sakinleşmesine yardımcı olan zencefil çiğ olarak tüketilerek ya da zencefil çayı içerek mide ekşimesi problemlerinin tekrar etmesinin önüne geçebilirsiniz.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

KARBONAT: Bir bardak suya katacağınız bir çay kaşığı karbonat da mide asitlerini düzenleyece ve mide yanması hissinden kurtulmanızı sağlayacaktır.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

SÜT: Eğer laktoz intoleransınız yoksa süt içerek de mide ekşimelerinden kurtulabilirsiniz. Mide ile yemek borusu arasındaki baskıyı hafifleten sütün bu faydasından yararlanmak için bir bardak soğuk süt içmeniz yeterli.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

ELMA: Mide asitini nötrleştiren bir diğer besin olan elma mide ekşimesine birebir. Bunun için bir bütün elma yiyebileceğiniz gibi evde sıktığınız elmanın suyunu da içebilirsiniz.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

ALOE VERA SUYU: İnflamasyonu azaltarak gastrointestinal sistemi düzene sokan aloe vera ağrı ve iltihapları iyileştirme özelliğine sahip.Yemek yemeden 20 dakika önce bir fincanın dörtte biri kadar olacak şekilde aloe vera suyu içerseniz midanizi koruyacaktır.

İftar yaparken dikkat! Mide ekşimesine sebebiyet vermeyin! Bu yöntemlerle midenizi koruyun!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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