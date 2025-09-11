CHP'yi sarsacak yeni gelişme! CHP'li iki ilçe Belediye Başkanı AK Partiye mi geçiyor?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu büyük bir sansasyonel yaratarak CHP’den AK Parti'ye geçmesi sonrası Gazeteci Mahir Kılıç, 2 ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye geçmeye hazırlandığını iddia etti.

KORKUTELİ VE ELMALI BELEDİYELERİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Kılıç, önümüzdeki dönemde AK Parti'ye geçmesi beklenen iki belediye olduğunu belirterek, Antalya’da Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmalarının beklenildiğini açıkladı.

Gazeteci Sinan Burhan da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Burhan "Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir." dedi.

