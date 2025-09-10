CHP'nin mitingi öncesi çok konuşulacak Kılıçdaroğlu pankartı! 'Halkın partisini hırsızlar değil, halk partililer yönetecek'

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrilşken, partinin Kadıköy mitingi öncesi alana asılan Kemal Kılıçdaroğlu pankartı gündem oldu

Mahkemeden çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararı durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kırmızı alarma geçen genel merkez kanadı ise "Kılıçdaroğlu'nu tanımayız" diyerek muhalif kanada meydan okuyor.

ÖZEL KADIKÖY'DE MİTİNG DÜZENLEYECEK

CHP bugün Kadıköy İskele Meydanı'nda saat 20.30'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenleyecek.

'MİLLETİN UMUDU KILIÇDAROĞLU' PANKARTI

Mitinge katılacak vatandaşların metrobüs ve Marmaray'dan çıktıktan sonra İskele Meydanı'na doğru gideceği istikamete dikkat çeken bir pankart asıldı.

Kadıköy’deki Söğütlüçeşme üst geçidinde yer alan pankartta, "Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu" ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, pankartın kendileriyle ilgisi olmadığını belirterek, "Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz" dedi.

Pankart ile ilgili Kısa Dalga’ya konuşan Avukat Çelik, şunları kaydetti:

Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey’le veya bizimle bir ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direkt müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok.

