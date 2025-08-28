Aziz İhsan Aktaş ilk kez konuştu! Başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum

İBB Yolsuzluk soruşturmasında çete lideri olarak tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlık yasasından yararlanan ve yaptığı itiraflarla bir çok belediyedeki yolsuzlukların meydana çıkmasını sağlayan Aziz İhsan Aktaş, TYT Türk’te Nuray Başaran’a konuştu. Aktaş'ın evindeki çalışma ofisinde yapıldığı söylenen röportajın tanıtım videosunda, Aktaş'ın şu sözlerine yer verildi:

"DAVA GÜNÜ DE BURADA OLACAĞIM"

"Ben buradayım. İstanbul'dayım. Yarın da buradayım. Dava günü de burada olacağım. Davadan sonra da burada olacağım. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacağını çok merak ediyorum.

"BIRAKIN ÜLKEMDEN KAÇMAYI..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyelere yönelik başlatmış olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandım. Devletime yardımcı olmak adına ifadelerimi verdim. Tabii bunlardan rahatsız olanlar olacaktır. Bırakın ülkemden kaçmayı, duruşmaların başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba Türkiye'de kalacaklar mı, yoksa kaçacaklar mı?"

Başaran, röportajın devamının ise daha sonra yayımlanacağını bildirdi.

KAYNAK:TYT TÜRK

