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CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken gelişme!

CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken gelişme!
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CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken gelişme!

CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MYK toplantısı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken gelişme!

Öztunç'un, görüşmede Özgür Özel'in mesajlarını Kılıçdaroğlu'na ilettiği, Kılıçdaroğlu'nun da Özel'e iletilmek üzere mesaj verdiği öğrenildi.

ALİ ÖZTUNÇ'TAN AÇIKLAMA!

Öte yandan Ali Öztunç, tv100 ekranlarında Buket Aydın'ın programına konuk olan Can Özçelik'e yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Öztunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün önce Özgür Bey'le görüştüm. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Bunun dışında bir şey söyleyemem."

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