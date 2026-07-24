Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haber gönderdi!

Geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı'nda gercekleştirilen D-8 zirvesinden yansıyan bu kare siyaset dünyasında yankı uyandırdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yer aldığı fotoğraf karesinde, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bulunması tartışmaları alevlendirdi.

"Gül aday mı oluyor?" yorumlarını beraberinde getiren görüntüye ilişkin bir iddia da yazar Talat Atilla'dan geldi.

"Hem kendi, hem de fotoğrafta yer alan tüm liderlerin adına yolladı"

Edindiği bilgiyi yazısında aktaran Atilla, şu ifadelere yer verdi:

"Aldığım bilgilere göre, o buluşmada dikkat çeken başlıklardan biri de KHK meselesiydi.

İddiaya göre Abdullah Gül, "200 bin basit mağdur KHK'lının devletle yeniden barışması gerektiği" yönündeki görüşünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere haber gönderdi.

Abdullah Gül bu mesajı hem kendi, hem de fotoğrafta yer alan tüm liderlerin adına yolladı.

Fotoğraftaki liderlerin lideri ve sözcüsü olarak da yorumlamak mümkün Gül'ü...

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Daha da ilginç olanı...

AK Parti içinde iki genel başkan yardımcısı ile devletin en kritik makamlarından birinde bulunan etkili bir ismin bu öneriye sıcak baktığını duydum.

Asıl soru ise burada başlıyor.

Bu, yalnızca toplumsal barışı amaçlayan bir tavsiye mi?

Yoksa ileride oluşabilecek yeni siyasi dengeler ya da muhtemel bir ittifak arayışı için masaya konulan önemli bir ön şart mı?"