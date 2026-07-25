Gözler ona çevrilmişti: Mansur Yavaş, Özgür Özel'i telefonla aradı, Yavaş telefonda Özel ile ne konuştu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı. Yavaş telefonda Özel ile ne konuştu? İşte önemli detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti’nin kuruluşu ve genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Özgür Özel’i telefonla arayarak tebrik etti.

YAVAŞ: "DEMOKRASİMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK"

Özgür Özel ile telefonda bir görüşme gerçekleştiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Parti’nin Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diledi. Yavaş, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti’nin ülkemiz demokrasisine ve millet iradesinin güçlenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"MANSUR YAVAŞ'IN YÜRÜYÜŞÜ BELLİDİR"

Özgür Özel, daha önce yaptığı bir açıklamada Mansur Yavaş’ın duruşunun belli olduğunu söylemişti. Özel, "Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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