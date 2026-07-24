Kriz anlarında kayboluyor: Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak? İşte kritik detaylar...

CHP'de Özgür Özel'in istifası ve yeni parti hamlesi gündemi sarsarken, gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Kritik siyasi süreçlerde ortadan kaybolan Yavaş'ın bu kez de sessiz kalması, "CHP'de mi kalacak?" sorularını beraberinde getirdi.

CHP'de peş peşe yaşanan krizler bitmek bilmiyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Meclis'te CHP'ye tahsis edilen salonda grup toplantısı düzenleyerek 'veda' konuşması yapan Özel, 'Yeni Parti'sini resmen kurdu.

Bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın nerelerde olduğu merak ediliyordu.

YAVAŞ, ÖZEL İSTİFASINI VERİRKEN DE ORTALARDA GÖRÜNMÜYOR

Muğla'da olduğu ortaya çıkan Yavaş'ın, partinin 'zor' dönemlerinde benzer 'uzak duruş'ları dikkat çekti.

Bugün Özgür Özel, CHP'den istifasını resmen açıklar ve 'Yeni Parti' için dilekçesini sunarken, Yavaş hala gündemden uzak duruyor.

KRİZ ANLARINDA KAYBOLUYOR

Yavaş'a geçmişteki bazı kriz anların ortadan kaybolduğu dönemler yeniden gündeme geldi.

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2016 yılında MHP’de Genel Merkez'e 'Çağrı Heyeti' adıyla mahkeme kararıyla kayyum atandığı dönemde Mansur Yavaş Almanya'daydı.

Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde Yavaş, Tayvan'da bir fuardaydı.

Mayıs 2026'da yine CHP'nin 'mutlak butlan' kararı döneminde Yavaş Londra'daydı.

"CHP'DE Mİ KALACAK?" SORUSU GÜNDEMDE

'Kriz anlarında sahneden çekilme' stratejisi olarak değerlendirilen bu tutumla Mansur Yavaş'ın CHP’de kalmayı tercih edeceği, yeni oluşuma katılmayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Ancak Özgür Özel, 'veda' konuşması yaptığı sırada "Ne Ekrem İmamoğlu'nu ne Mansur Yavaş'ı geride bırakacağız." vurgusu yaptı.

Kaynak: Haber7

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