Siyaset dünyasından son dakika: İki parti birleşme kararı aldı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Saadet Partisi ile birleşme sürecine dair görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili somut adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Gelecek Partisi’ni feshetme kararı aldığını açıklamasının ardından, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu ve 20 milletvekiliyle grup kuran "Yeni Yol Partisi" yeniden gündeme geldi.

Yeniden Refah Partisi’nin söz konusu partilerle bir süredir ittifak ve iş birliği çalışmaları yürüttüğü belirtilirken, TBMM İçtüzüğü’ne göre siyasi partilerin grup kurabilmesi için gerekli milletvekili sayısının 20 olduğu hatırlatıldı. Fesih kararı alınan Gelecek Partisi’nin milletvekilleri de Yeni Yol Grubu çatısı altında siyasi faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu’nun partisinin feshi ve ittifak sürecinde gelinen noktaya ilişkin ANKA'ya değerlendirmelerde bulundu.

DAVUTOĞLU’NUN FESİH KARARI

Doğan Bekin, Ahmet Davutoğlu’nun partisini feshetme ve “partili siyaseti bırakma” kararına ilişkin açıklamasında, "Sayın Davutoğlu’nu takdir etmek gerekir. Çok erdemli bir hareketle partisini feshetti. Bugünkü gelinen noktada artık demokrasinin Türkiye’de büyük zorlukla işlediğini görmemiz lazım. İktidar partisinin muhalefeti tanınmamazlıktan gelmesi, baskı uygulaması, milletvekili transferlerine yönelmesi, belediye başkanlarını transfer etmesi, baskıcı tutum uygulaması ve kayyım atama yoluna gitmesi gerçekten demokrasiyi Türkiye’de mefluç bir duruma getirmiş vaziyettedir. Tek parti iktidarının bütün özelliklerini taşıyan bu anlayış Türkiye’yi büyük zorluklara doğru taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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İTTİFAK SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Gelecek Partisi’nin fesih kararının ardından ittifak çalışmalarının nasıl ilerleyeceği ve partilerin birleşip birleşmeyeceği yönündeki soruya Bekin, şu yanıtı verdi:

"Zaten biz bir süreç yürütüyoruz. Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler belli bir düzeye gelmiş vaziyettedir. Diğer siyasi partilerin de buna katılım sağlayacağını tahmin ediyoruz. Gelecek Partisi’nin dört milletvekili var. Onlar da sosyal medyadan deklarasyon yayınladılar ve şu anda Yeni Yol grubunda siyasete devam edeceklerini ifade ettiler. Elbette ki yakın dönemde nasıl bir şekillenme olacağını şimdiden tahmin yürütmek mümkün değildir. Fakat bu konuda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve yeni güçlü bir oluşumun ortaya çıkacağını tahmin ediyorum çünkü bütün bu siyasi partilerde çok büyük bir istek var bu konuda."

"PARTİ MKYK’Sİ KARAR VERİR"

Bekin, Yeni Yol Grubu’nun düşmemesi için destek verip vermeyecekleri yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu bizim gündemimize gelir ise bunu parti MKYK’sında ve parti Başkanlık Divanı’nda görüşüp ona göre karar veririz. Bu tek başımıza vereceğimiz bir karar değildir. Genel Başkanımızın MKYK’yı toplayarak bu konuda istişareler yapmak suretiyle bir karar vermesi söz konusu olacaktır."

"BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

Saadet Partisi ile birleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekin, "Görüşmeler çok güzel bir düzlemde devam ediyor. İnşallah yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını şimdiden ifade etmek isterim." dedi.

"DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Ahmet Davutoğlu ile görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Bekin, "Daha önce Sayın Davutoğlu’yla çeşitli konularda özellikle de ilhak konusunda görüşmeler yapıldı fakat bir müddet sonra bu gerçekleşmedi. Tabii onların da hassas olduğu bazı konular var. Her ne kadar bu gerçekleşmemiş olsa da şimdi mevcut olan Gelecek Partisi’nin de bizimle birlikte hareket edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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