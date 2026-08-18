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Tuzla’da çocuklar ve aileleri bilim dünyasını keşfetti

Tuzla Belediyesi tarafından Tuzla Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Ailece Bilimin Peşinde” etkinliğinde çocuklar ve aileleri, açık havada gerçekleştirilen etkinlikte bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti.

Tuzla’da çocuklar ve aileleri bilim dünyasını keşfetti
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Tuzla Belediyesi tarafından Tuzla Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Ailece Bilimin Peşinde” etkinliğinde çocuklar ve aileleri, açık havada gerçekleştirilen etkinlikte bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti.

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Çocukların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, gruplar halinde masalarda çeşitli deneyler gerçekleştirildi.

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GÜVENLİK İHMAL EDİLMEDİ

Minik kâşifler, deneyler sırasında önlük ve gözlük gibi güvenlik ekipmanları kullanarak bilimsel çalışmalara katıldı. Etkinlik boyunca çocuklar hem yeni bilgiler öğrenme hem de bilimi uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

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“MİNİK KÂŞİFLER VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİK”

Tuzla Belediyesinden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Ailece Bilimin Peşinde etkinliğimizde Tuzla Bilim Merkezi’nde minik kâşifler ve aileleriyle bir araya geldik; deneyler yaptık, yeni bilgiler öğrendik, bilimin eğlenceli dünyasını birlikte keşfettik. Merak eden, soran, araştıran ve bilimle gelişen bir nesil için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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