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Tuzla Belediyesinden öğrencilere Okul Destek Paketi

Tuzla’da hiçbir çocuğumuz eğitim yolunda ihtiyaçları nedeniyle yalnız kalmasın diye Okul Destek Paketi ile komşularımızın yanındayız.

Tuzla Belediyesinden öğrencilere Okul Destek Paketi
Yayınlanma:

Tuzla’da hiçbir çocuğumuz eğitim yolunda ihtiyaçları nedeniyle yalnız kalmasın diye Okul Destek Paketi ile komşularımızın yanındayız.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize;
* Kırtasiye Desteği
* Beslenme Desteği
* Kantin Desteği sağlıyoruz.

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Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmayı önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır.

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* Başvurular 17 Ağustos (bugün) itibarıyla başladı.

* Online başvuru: www.tuzla.bel.tr
* Şahsen başvuru: Tuzla Belediyesi Çözüm Noktaları

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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