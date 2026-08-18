Tuzla Belediyesinden öğrencilere Okul Destek Paketi

Tuzla’da hiçbir çocuğumuz eğitim yolunda ihtiyaçları nedeniyle yalnız kalmasın diye Okul Destek Paketi ile komşularımızın yanındayız.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize;

* Kırtasiye Desteği

* Beslenme Desteği

* Kantin Desteği sağlıyoruz.

Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmayı önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır.

* Başvurular 17 Ağustos (bugün) itibarıyla başladı.

* Online başvuru: www.tuzla.bel.tr

* Şahsen başvuru: Tuzla Belediyesi Çözüm Noktaları