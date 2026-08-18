Tuzla Belediyesinden öğrencilere Okul Destek Paketi
Tuzla’da hiçbir çocuğumuz eğitim yolunda ihtiyaçları nedeniyle yalnız kalmasın diye Okul Destek Paketi ile komşularımızın yanındayız.
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Tuzla’da hiçbir çocuğumuz eğitim yolunda ihtiyaçları nedeniyle yalnız kalmasın diye Okul Destek Paketi ile komşularımızın yanındayız.
Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize;
* Kırtasiye Desteği
* Beslenme Desteği
* Kantin Desteği sağlıyoruz.
Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmayı önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımıza yaptığımız her yatırım geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır.
* Başvurular 17 Ağustos (bugün) itibarıyla başladı.
* Online başvuru: www.tuzla.bel.tr
* Şahsen başvuru: Tuzla Belediyesi Çözüm Noktaları
Kaynak:Bölge Gündem Haber
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