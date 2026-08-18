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Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Filipinler'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!
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Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Filipinler'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentindeki bir lisede derslerin başlamasından kısa süre önce silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Manila Times gazetesinin haberine göre Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) tarafından yapılan açıklamada, okula tabanca ile gelen saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Saldırıda 2 öğrenci ile 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırının nedeninin ve okuldaki olası güvenlik açıklarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr olaya ilişkin açıklamasında, güvenlik birimlerine saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatını verdi.

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

Marcos ayrıca yetkililerden, okullar ve yerel topluluklarla işbirliği içinde öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin güçlendirilmesini istedi.

Dünya bu korkunç görüntüleri konuşuyor: Lisede silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

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