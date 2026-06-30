SMA'lı bebeğin annesiyle diyaloğu gündem oldu: Gökhan Güney'den yazılı açıklama geldi...

Bursa'da düzenlenen bir festivalde sahne alan sanatçı Gökhan Güney'in, SMA hastası Eflin Sönmez'in annesi ile sahnede yaşadığı diyalog sosyal medyada tepki çekti. Gökhan Güney'den yazılı açıklama geldi...

Eleştiri yağmuruna tutulan Gökhan Güney, olay sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

Bursa'nın Kemalpaşa ilçesi Bozağaç Yaylası'nda düzenlenen Yörük Türkmen Festivali'nde sahne alan sanatçı Gökhan Güney'in, SMA Tip 1 hastası Eflin Sönmez'in annesi Elif Sönmez ile sahnede yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BEN BİRAZ ŞARKI SÖYLEYEYİM, KUSURA BAKMA"

Festivalde yardım kampanyasıyla ilgili konuşmak üzere sahneye çıkan anne Elif Sönmez'in konuşması sırasında Gökhan Güney'in, "Burada 19 tane muhtar var, Onlara söyleyeceksin, bu işi onlar organize eder. Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma" ifadelerini kullanması sosyal medyada tepki çekti.

Kısa sürede yayılan görüntülerde sanatçının anneyi susturduğu iddia edilirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Gelen eleştirilerin ardından yazılı bir açıklama yapan Gökhan Güney, yaşananların bağlamından koparıldığını savundu.

Haberin Devamı

Konser sırasında yardım kampanyasından haberdar olmadığını ifade eden sanatçı, eşi aracılığıyla aileyle iletişime geçildiğini ve ücretsiz konser dahil her türlü desteğin verileceğini açıkladı.

Açıklamasında, “Sahnedeyken konudan habersizdim. Buna rağmen eşim, o esnada ailenin yakınlarıyla görüşerek elimizden gelen desteği vereceğimizi iletti. O an söylediğim ‘Allah şifa versin’ sözünün bile duyarsızlık olarak değerlendirilmesi beni gerçekten üzdü” ifadelerine yer veren Güney, kampanyanın mahalle muhtarlarının desteğiyle daha güçlü ilerleyebileceğini düşündüğünü ancak bunun yanlış anlaşıldığını kaydetti.

Kaynak: Haber7

Türkiye'de 1 Temmuz'da önemli değişiklik! İşte zorunlu olacak 3 yeni uygulama

Memur ve emeklinin zam oranı belli oluyor! İşte yeni zamlı maaşlar

Anayasa Mahkemesi'nden cinsiyet değişikliği kararı