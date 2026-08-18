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CHP'li başkan ve meclis üyesinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

CHP'li başkan ve meclis üyesinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!
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Son dakika... CHP'li başkan ve meclis üyesinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy’un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Son dakika... CHP'li başkan ve meclis üyesinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Soruşturma kapsamında her iki isimden alınan numunelerde uyuşturucu madde tespit edildiği, adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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