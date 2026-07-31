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Kılıçdaroğlu'ndan kritik hamle: Özel'in CHP'deki kökünü tamamen kazıyacak!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı "nöbetçi" olarak bıraktığı isimleri tasfiye edeceği kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan kritik hamle: Özel'in CHP'deki kökünü tamamen kazıyacak!
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Kılıçdaroğlu'ndan kritik hamle: Özel'in CHP'deki kökünü tamamen kazıyacak!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı "nöbetçi" olarak bıraktığı isimleri tasfiye edeceği kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te partisinin Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantının ana gündeminde il başkanlıklarındaki revizyon ve CHP'de Özgür Özel'e yakın isimlerin durumu olacak.

Kılıçdaroğlu'ndan kritik hamle: Özel'in CHP'deki kökünü tamamen kazıyacak!

İL BAŞKANLIKLARINA ATAMA BEKLENİYOR

Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda örgütlere son şeklini vermesi ve boş il başkanlıklarına atama yapması bekleniyor. CHP kurmayları, temmuz sonunda yapmayı planladıkları il başkanları toplantısının ağustos ayının ilk haftasında olabileceğini belirtti.

ÖZEL'İN NÖBETÇİ EKİBİ TASFİYE EDİLEBİLİR

Öte yandan, Özgür Özel'in "nöbetçi" olarak CHP'de bıraktığı isimlerin de tasfiye edilebileceği iddia edildi. YENİ Parti'ye gitmeyerek mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP'de kalan Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumu da MYK'da değerlendirilecek. CHP kurmayları, iki isim hakkında disiplin sürecinin işletilebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, grup başkanlığı seçiminde yaşananların ardından parti içi muhalefet başlatarak deklarasyon yayımlamaya hazırlanan bazı milletvekilleriyle ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: SABAH

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