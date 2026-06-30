Türkiye'de 1 Temmuz'da önemli değişiklik! İşte zorunlu olacak 3 yeni uygulama

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren üç önemli uygulama hayata geçiriliyor. Depozito İade Sistemi devreye alınırken, zorunlu trafik sigortasında kapsam genişletilecek, restoran ve kafalarda ise menülerde yeni bir dönem başlayacak. İşte önemli detaylar...

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla üç önemli uygulama devreye giriyor. Depozito İade Sistemi ile uygun içecek ambalajlarını teslim eden vatandaşlara 1 TL iade yapılacak. Zorunlu trafik sigortasında hasar ve değer kaybı süreçleri yeniden düzenlenirken, ulusal zincir restoranlarda menülerde kalori ve alerjen bilgilerinin gösterilmesi zorunlu hale gelecek.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR

Çevre kirliliğini azaltmak ve geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak.Sistem kapsamında Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçeye depozito iade makineleri kurulacak. Üzerinde "Depozito İade" logosu bulunan cam, plastik (PET), metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil edilecek.Vatandaşlar, uygun ambalajları makinelerde teslim ederek her biri için 1 lira depozito bedeli alabilecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEME

Yarın yürürlüğe girecek düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında hasar, tazminat ve değer kaybı süreçleri yeniden şekillenecek.Araçlarda oluşan değer kaybı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) belirlediği esaslara göre eksperler tarafından hesaplanacak. Hasar başvurusu yapan araç sahipleri ayrıca değer kaybı başvurusu yapmak zorunda kalmayacak.Ayrıca sağlık giderleri teminatına protez organ ve gerekli bakıcı giderleri de dahil edilirken, sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplama esasları güncellendi.Sigorta şirketleri ise bundan sonra e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS gibi dijital kanallar üzerinden bilgilendirme ve başvuru işlemlerini yürütebilecek.

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RESTORAN VE KAFELERDE ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Yeme-içme sektöründe de yeni bir uygulama başlıyor. Ulusal zincir restoranlar, menülerinde sundukları yiyecek ve içeceklerin kalori değerleri ile alerjen bilgilerini açık şekilde paylaşacak.Düzenleme ilk etapta zincir restoranlarda zorunlu olacak. Diğer restoranlar 31 Aralık 2026'ya kadar, kafeler ise 2027 yılı sonuna kadar yeni sisteme uyum sağlayacak.

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