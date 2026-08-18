İçişleri bakanlığı "Yeni nesil" suç örgütleriyle mücadelede kararlı: Yeni ekipler sahaya iniyor!

Bakan Çiftçi "yeni nesil" suç örgütlerinin, organize suç yapılanmalarından farklı yöntemle hareket ettiğini belirterek, TEM Daire Başkanlıklarının da yeni nesil suç örgütleri yapılanmalarıyla mücadelede görev alacağını bildirdi.

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler de görev yapacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin klasik organize suç yapılanmalarından farklı yöntemlerle hareket ettiğini belirterek bu yönde bir karar aldıklarını açıkladı.

Çiftçi, suç örgütlerinin yapılanma ve faaliyet biçimlerinin değiştiğini, klasik organize suç yapılanmalarından farklı özellikler gösteren yeni suç ağlarına karşı mücadele yöntemlerinin de buna göre geliştirildiğini söyledi.

TEM'İN TECRÜBESİ MÜCADELEYE AKTARILACAK

Bakan Çiftçi, "Bundan böyle güvenlik birimlerimizin Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları, 'yeni nesil' suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak." dedi.

Terörle mücadele birimlerinin örgütlü yapıların çözümlenme ve takibinde önemli bir kurumsal tecrübeye sahip olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu kapasitenin yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede de kullanılacağını vurguladı.

Yeni dönemde farklı güvenlik birimlerinin kabiliyetlerinden daha bütüncül şekilde yararlanılacağını belirten Çiftçi, "Burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor." dedi.

Haberin Devamı

Çiftçi, yeni mücadele anlayışında suç örgütlerinin yalnızca sahadaki mensuplarının değil, örgütsel yapılarının ve bağlantılarının da bütüncül şekilde ele alınacağını bildirdi.

KLASİK MAFYA YAPILANMASINDAN AYRIŞIYORLAR

Yeni nesil suç örgütlerinin oluşturduğu tehdidin yalnızca gerçekleştirdikleri münferit suçlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, bu yapıların organizasyon biçimleri ve toplum üzerindeki etkileri bakımından farklı bir güvenlik problemi oluşturduğuna dikkati çekti.

Yeni nesil suç örgütlerinin klasik mafya yapılanmalarından farklı yöntemlerle organize olduğunu anlatan Bakan Çiftçi, "Bunların belli bir mekanı, klasik anlamda sabit bir kadrosu veya hiyerarşisi yok." dedi. Yeni nesil suç örgütü olarak bilinen çeteler son yıllarda büyük şehirlerde birçok cinayet, yaralama ve kurşunlama olayına karıştı.

YURT DIŞINDAKİ ÇETE LİDERLERİNE YAKIN TAKİP

Çetelerin internet üzerinden irtibat kurduklarını bu yolla kendilerine eleman devşirdiklerini ifade eden Çiftçi, suç organizasyonlarının elebaşlarının önemli bir bölümünün yurt dışında olduğunu anımsattı.

Türkiye'de suç işleyerek yurt dışına kaçanların yanı sıra başka ülkelerden Türkiye'deki suç şebekelerine talimat veren örgüt yöneticilerinin de güvenlik birimlerinin takibinde bulunduğunu belirten Çiftçi, bu alanda uluslararası işbirliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

"TEK BİR SUÇ TÜRÜYLE SINIRLI KALMIYORLAR"

Bu yapıların tek bir suç türüyle sınırlı kalmadığını belirten Çiftçi, siber dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, iş yeri kurşunlamadan haraç, tehdit ve silahlı saldırılara kadar farklı alanlarda faaliyet gösterebildiklerini aktardı.

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"- Terör örgütlerinin toplumun huzurunu bozmak, korku oluşturmak ve özellikle çocuklarla gençleri kendi yapılarına çekmek için kullandıkları bazı yöntemleri bugün 'yeni nesil' suç örgütlerinde de görüyoruz.

- Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var.

- Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız."

Bunun, yeni nesil suç örgütlerinin hukuken terör örgütü olarak tanımlanması anlamına gelmediğinin altını çizen Çiftçi, değişen tehdide karşı güvenlik birimlerinin sahip olduğu tecrübe, teknoloji ve operasyonel kapasitenin daha etkin kullanılacağını kaydetti.

"ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ KULLANIYORLAR"

Yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, sosyal medyanın bu amaçla kullanılan önemli araçlardan biri haline geldiğini söyledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİP

Çetelerin, sosyal medyadaki faaliyetlerinin de güvenlik birimlerince yakından takip edildiğini belirten Çiftçi, yapay zeka destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanıldığını bildirdi.

CHP'li başkan ve meclis üyesinin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Şikeden tutuklanmıştı: Murat Özkaya'ya bir darbe de eski sevgilisinden geldi!

Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!